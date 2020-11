Klagenfurt"Wir kochen weiter!" - Viele Klagenfurter Wirte melden sich

Viele Wirte bieten auch im Lockdown ein Abhol- oder Lieferservice an. Die Soforthilfe der Kleinen Zeitung: Wir präsentieren Lokale, bei denen die Küche nicht kalt bleibt.

Sebastiano und Manuel di Bartolo und Pepo Hermeter haben vor der Bottega eine Abholstation errichtet. © Hannes Krainz

Wenn Österreich ab 3. November in den zweiten Corona-Lockdown geht, muss auch die heimische Gastronomie wieder ihre Pforten schließen, denn für Lokale gibt es bis Ende des Monats ein Betretungsverbot.

Viele Wirte nützen jedoch die Möglichkeit, Speisen für das erlaubte Abhol- und Lieferservice zuzubereiten.

Die Soforthilfe der Kleinen Zeitung: Wir präsentieren jene Lokale, bei denen die Küche nicht kalt bleibt.

Lokale und Gasthäuser in Klagenfurt

La Bottega

Das Lokal hat eine Abholstation errichtet. Die gesamte Speisekarte, inklusive Weinen und italienischer Jause, steht zur Auswahl.

Kontakt: (0463) 218121

Adresse: Siebenhügelstraße 3

Uhrzeit: Montag bis Samstag: Abholservice 11.30 bis 20 Uhr. Auslieferung bis 21 Uhr.

Weitere Infos: Facebook oder labottega.casa

Hadnwirt

Fisch- Grill- und Pfannenspezialitäten, verschiedenste hausgemachte Nudeln, knackig frische Salatvariationen und Desserts sowie ein täglich variierendes Mittags-Menü.

Kontakt: (0463) 410550 oder Email: hadnwirt1@gmail.com

Adresse: Krastowitzerstraße 1

Uhrzeit: Montag bis Freitag 10 - 14.00 Uhr

Kirchenwirt

Das Lokal bietet täglich fünf Menüs und die vollständige Pizzakarte zur Abholung an.

Kontakt: (0463) 381461

Adresse: Völkermarkterstraße 284

Uhrzeit: täglich von 11 bis 20 Uhr

Koschat

Vorspeisen, Pizza, Pasta, Schnitzel, knackige Salate, Desserts, verschiedene Getränke sowie täglich neue Mittagsmenüs.

Liefer-und Abholservice an beiden Standorten

Kontakt: (0463/42424) oder Webshop unter www.pizzakoschat.at.

Adresse: Stift-Viktring Str. 1, 9073 Viktring und St. Veiter Straße

Uhrzeit: täglich von 11 bis 22 Uhr

Konditorei Damascino

Die syrische Konditorei "Damascino" bleibt geöffnet. Neben Rollen, Törtchen und Minikuchen gibt es auch Kaffee zum Mitnehmen.

Kontakt: (0664) 31 28 603

Adresse: 8.-Mai-Straße 21

Uhrzeit: Montag bis Samstag, 9 Uhr bis 21 Uhr.

Kochwerkstatt am Benediktinermarkt

Take-Away ab Donnerstag, 5. November.

Kontakt: (0664) 217 88 77

Uhrzeit: von Dienstag bis Samstag, zwischen 10.30 bis 15 Uhr

Krall

Der Gasthof hat eine eigene Takeaway-Speisekarte erstellt. Darauf finden sich zehn Gerichte und ein tägliches Menü.

Kontakt: (0463) 41 444

Adresse: Ehrentalerstrasse 57

Uhrzeit: Eine Abholung ist täglich zwischen 11 und 20 Uhr möglich.

Weitere Infos: www.gasthof-krall.at

Magdas

Bestellungen für Mittagsmenüs, Mezzeteller & Co werden täglich ab 10 Uhr entgegengenommen.

Kontakt: (0463) 26 52 20

Adresse: Stauderplatz 1

Uhrzeit: Abholung von 11 bis 14 Uhr

Weitere Infos: www.magdas-lokal.at

Onkel Tom's

Abholservice, Speiseplan auf der Homepage

Kontakt: (0676) 844 48 33 22 oder (0676) 844 48 33 33

Adresse: Mießtalerstraße 7

Uhrzeit: Montag bis Donnerstag in der Zeit von 11:30 bis 13 Uhr

Weitere Infos: www.onkel-toms.at

Café Bistro Papa.Jo

Abholservice von Montag bis Freitag von 11 bis 14 Uhr auf Vorbestellung.

Kontakt: (0699) 19148990

Adresse: Kirchengasse 50 /9020 Klagenfurt

Weitere Infos: www.papajo.at , Bankomat Zahlung möglich.

Restaurant Lido

Gerichte können auf der Homepage unter dem Link Reservierung bestellt und kontaktlos bezahlt werden. Für die Dauer der Abholung steht direkt vor dem Restaurant ein als "Pizza-Pick Up" gekennzeichneter Parkplatz zur Verfügung. Kontakt: (0463) 210 712

Adresse: Friedelstrand

Uhrzeit: täglich, ab 10 Uhr.

Weitere Info: www.villa-lido.at

Sakristei Café-Bar/ Lokal

Bietet Mittagsmenü zum Abholen. Nach Möglichkeit wird auch in der näheren Umgebung ausgeliefert. Tagesmenü steht der Homepage, Facebook oder Instagram. Wenn möglich, Bestellungen bis 10.30 Uhr bekanntgeben !

Kontakt: (0664) 533 87 98 oder cafe@sakristei.at

Adresse: Paulitschgasse 11/ Domplatz (hinter der Bank Austria)

Schlosswirt

Kärntner Hausmannskost zur Abholung– Speisekarte auf Homepage

Kontakt: (0463) 41621 oder egger@schlosswirt-klagenfurt.at

Adresse: Annabichl / St. Veiter Str. 247

Abholzeiten: 11 bis 19:30 Uhr

Telefonische Vorbestellung möglich von 9 bis 20 Uhr

Weitere Infos: www.schlosswirt-klagenfurt.at

Suppa

Inhaberin Petra Pippan liefert ihre Suppen und Eintöpfe im November wieder jeden Donnerstag vor die Haustüre. Das aktuelle Angebot findet sich auf der Homepage unter www.suppa.at.

Kontakt: (0664) 121 05 95

Unipizzeria

Abholservice

Kontakt: (0463) 25088

Adresse: Universitätsstrasse 33

Uhrzeit: Montag bis Sonntag von 11 bis 20 Uhr

Uniwirt

Umbau bis 8. November, danach Abhol- und Lieferservice. Genauere Infos werden noch bekannt gegeben.

Zua[G]rast KG am Benediktinermarkt

täglich wechselnde Speisekarte und Kärntner Frischnudelverkauf Kontakt: (0660) 47 44 152

Uhrzeit: Dienstag - Samstag, 11 bis 14 Uhr

Zum Schnitzelwirt

Liefer und Abholservice

Kontakt: (0660) 4663225

Adresse: Siebenhügelstrasse 70

Uhrzeit: 11 - 20 Uhr

Lokale und Gasthäuser in Klagenfurt-Land

Der Hambrusch

Ab 4. November gibt es ausgewählte Speisen zur Mitnahme.

Kontakt: (04225) 24500

Adresse: Klopeiner Straße 1 in Grafenstein

Uhrzeit: Mittwoch bis Sonntag, ab 10 Uhr.

Weitere Infos: www.derhambrusch.at

Kanonenhof

Der Gasthof liefert Grillspezialitäten aus.

Kontakt: (0463) 55665

Adresse: Landesstraße 1 in Köttmansdorf

Uhrzeit: 11 Uhr bis 14.30 Uhr und 17.30 Uhr bis 20. 30 Uhr, außer mittwochs.

Weitere Infos: cafe-restaurantkanonenhofalpe-adria-spezialitaeten.metro.bar

Karawankenblick

Am 5. November eröffnet "Koke's Drive-in Abholstation".

Ab Freitag wird es frisches Gansl mit Knödel, Kroketten, Rotkraut, Maroni und Bratapfel zum Mitnehmen geben.

Kontakt: (04273) 2447

Adresse: Linden 20, 9074 Keutschach am See

Uhrzeit: Mittwoch bis Freitag (von 11 Uhr bis 14 Uhr und von 17 Uhr bis 19.30 Uhr) sowie Samstag und Sonntag (11 Uhr bis 19.30 Uhr) geöffnet.

Weitere Infos: www.karawankenblick.info

PiPaPo

Das Marktrestaurant bietet alle Speisen zum Mitnehmen an. Auch ein Tiefkühlschrank mit Pizzen zum Selbstaufbacken steht bereit.

Kontakt: (04227) 84100

Adresse: Gewerbepark Maria Rain

Uhrzeit: von Montag bis Sonntag (11 Uhr bis 19.30 Uhr)

Weitere Infos: pipapo.at

Seegasthaus

Das Seegasthaus Krumpendorf bietet einen Take Away und Lieferservice (Krumpendorf und Pörtschach) an.

Kontakt: (04229) 3046

Adresse: Berthastrasse 49, 9201 Krumpendorf

Uhrzeit: von Donnerstag bis Sonntag 12:00-19:00

Weitere Infos: www.seegasthaus.com

See Restaurant Saag

Abholservice ab 12. November

Kontakt: 0664 40 12 730 oder E-Mail: office@saag-ja.at

Adresse: Saag 11, 9212 Techselberg

Uhrzeit: Donnerstag und Freitag jeweils von 14 bis 19 Uhr beziehungsweise Samstag und Sonntag von 13 bis 17 Uhr

Weitere Infos: www.saag-ja.at

Landgasthof Puck

Abholservice, Speisekarte auf der Homepage

Kontakt: (04223) 2235,

Adresse: Zollfeld 1, 9063 Maria Saal

Uhrzeit: Samstag und Sonntag von 11 bis 15 Uhr

Weitere Infos: www.puck.co.at