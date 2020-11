Facebook

Ab 2024 ist das Hallenbad endgültig geschlossen © (c) �helgebauer (Helge Bauer)

10.000 Quadratmeter groß ist der Standort des Klagenfurter Hallenbads in der Lastenstraße/Gasometergasse. Ein Ort, an dem ab 2024 eine Bauruine stehen wird, denn mehr Geld als nötig, um den Betrieb bis dahin zu sichern, wollen die Stadtwerke nicht ausgeben. Am Rande der jüngsten Gemeinderatssitzung entbrannte daher eine Diskussion darüber, was mit dieser Liegenschaft geschehe. Immerhin sei sie nicht nur in zentraler Lage, angrenzend gibt es auch noch die Bus-Remise, die in ihrer Form und an diesem Standort oft infrage gestellt wurde. Bisher wollte man sich in der Stadtpolitik jedoch noch nicht zu etwaigen Plänen für die Gründe äußern, sondern erst die Standortfrage für das neue Hallenbad abwarten.