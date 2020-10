Facebook

Eine inoffizielle Eröffnung auf dieses Wochenende vorgezogen hat Möbelhändler Josef Rutar bei seinem Möbelhaus in Klagenfurt. Nach einem Umbau in den letzten Wochen öffnet das Möbelgeschäft dann zu Beginn kommender Woche auch offiziell in neuer Façon die Tore. „Wir haben das Möbelhaus in der Landeshauptstadt vor zehn Jahren errichtet, da ist es Zeit geworden, ihm ein Facelifting zu verpassen“, erklärt Rutar die Investition. Dabei wurde auch Raum für einen neuen zusätzlichen Mieter geschaffen. Wie berichtet, wird 2021 der französische Sportartikeldiskonter Decathlon mit einem Geschäft einziehen.