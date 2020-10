Fünf Millionen Euro werden in eine neue Ganzjahreseishalle mit Sporthotel in Ferlach investiert. Insgesamt fließen 400.000 Euro Fördermittel in das Projekt.

© stock.adobe.

In Ferlach soll, wie bereits berichtet, eine Ganzjahres-Eishalle inklusive Sporthotel entstehen. Wie Sportreferent Landeshauptmann Peter Kaiser am Freitag mitteilte, wird das Projekt vom Land Kärnten mit 300.000 Euro unterstützt. Der entsprechende Beschluss soll am Dienstag in der Regierungssitzung fallen.