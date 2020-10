Nach einem positiven Corona-Fall in der Windisch Kaserne wurde eine ganze Kompanie in Quarantäne geschickt.

Eine ganze Kompanie musste in Quarantäne (Symbolfoto) © KLZ/Markus Traussnig

Es ist nicht der erste Corona-Fall innerhalb des Bundesheers in Kärnten, aber wohl jener mit den umfassendsten Folgen bisher. Am 26. Oktober meldete sich ein Rekrut telefonisch bei seiner Dienststelle und meldete, dass er Corona-Symptome habe. Daraufhin wurde er am 27. Oktober vom Sanitätsdienst abgeholt. "Seither wird der junge Mann in unserer Isolier-Station am Truppenübungsplatz Glainach betreut", sagt Ralf Gigacher, Pressesprecher des Militärkommandos Kärnten. Rund 100 Personen könnten dort im Ernstfall versorgt werden. Derzeit sind rund 30 Betten belegt.