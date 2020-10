Facebook

Seit dieser Woche gelten auch im Klinikum Klagenfurt strengere Regeln © Weichselbraun Helmuth

Das Coronavirus hat am Mittwoch in Kärnten drei weitere Todesopfer gefordert. Es handelt sich dabei um einen 96-jährigen Mann sowie eine 84-jährige und eine 82-jährige Frau. Laut Land Kärnten sind damit seit Beginn der Pandemie 19 mit Corona infizierte Kärntner verstorben. Ebenfalls bekannt wurde am Donnerstag ein weiterer Cluster in einem Pflegeheim. Im Bezirk Villach-Land wurden 15 Bewohner und vier Mitarbeiter positiv getestet. Ein Bewohner muss im Krankenhaus behandelt werden. Die täglich neuen Fälle haben am Mittwoch einen neuen Höchststand erreicht.