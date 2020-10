Mittwochabend kam es in der Pischeldorfer Straße in Klagenfurt zu einem Unfall, bei dem ein 18-Jähriger verletzt wurde.

Am Mittwoch fuhr ein 33-jähriger Mann aus Klagenfurt mit seinem PKW gegen 17.22 Uhr auf der Pischeldorfer Straße in Klagenfurt stadtauswärts. Bei der Kreuzung mit der Morogasse wollte er in diese einbiegen, musste jedoch wegen des Gegenverkehrs anhalten. Als er in die Morogasse einbog fuhr zu diesem Zeitpunkt der Lenker eines Motorrades auf der Pischeldorfer Straße stadteinwärts und prallte gegen das einbiegende Auto.