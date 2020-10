Facebook

Am Mittwochnachmittag lenkte ein 76-Jähriger seinen PKW auf einer Gemeindestraße in Weizelsdorf, Gemeinde Feistritz im Rosental. Bei der Kreuzung mit der Rosental Bundesstraße (B 85) hielt er an und wollte, nachdem er keinen Querverkehr sah, die Kreuzung in gerader Richtung in eine weitere Gemeindestraße überqueren.