In der St. Ruprechter Straße kam es Mittwochvormittag zu einem Unfall. Der Radfahrer wurde verletzt, an seinem Fahrzeug entstand Totalschaden.

Mittwochvormittag fuhr ein 29-jähriger Klagenfurter mit einem E-Bike auf dem Geh- und Radweg der St. Ruprechter Straße in Richtung Süden. Plötzlich wechselte er mit seinem Fahrrad vom Geh- und Radweg auf die Fahrbahn. Dort kollidierte er mit einem in gleicher Richtung fahrenden PKW eines 51-jährigen Mannes aus Klagenfurt. Der Radfahrer erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades und wurde von der Rettung in das UKH Klagenfurt gebracht. Am PKW entstand schwerer Sachschaden. Am Fahrrad entstand Totalschaden.