Ein Rauchmelder und das beherzte Eingreifen eines Nachbarn haben in der Nacht auf Mittwoch einem Mann (56) in Schiefling das Leben gerettet. Er hatte eine Pizza in den Backofen geschoben und war danach eingeschlafen.

Die Pizza war wohl deutlich zu lange im Ofen © FF Schiefling

Am Mittwoch um 2.30 Uhr schob ein 56-jähriger Mann aus der Gemeinde Schiefling in der Küche seiner Wohnung eine Pizza in den Backofen und schlief anschließend ein. Gegen 3.15 Uhr wurde ein 40-jähriger Nachbar in der darüber liegenden Wohnung durch das Piepsen eines Feuermelders geweckt. Der Nachbar nahm Brandgeruch wahr und lief zur darunterliegenden Wohnung im Erdgeschoss um Nachschau zu halten. Er blickte durch ein Fenster und sah in der schon stark verrauchten Wohnung den am Boden liegenden Wohnungsinhaber. Der Nachbar drückte ein gekipptes Fenster auf, stieg in die Wohnung ein und weckte den Mann.