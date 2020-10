Süßes oder Saures?Halloween 2020: Ein Grauen für den Kärntner Handel

Facebook

Kinder stöbern am liebsten durch Halloween-Artikel, trotzdem bleibt der große Ansturm aus © JenkoAtaman - stock.adobe.com

"Süßes oder Saures“ heißt es am 31. Oktober, also diesen Samstag, wieder, Halloween steht vor der Türe. Saure Nachrichten muss man in Pandemiezeiten schon zuvor zur Genüge verdauen: Partys werden nicht oder nur stark reduziert stattfinden, auf private Feiern sollte man in diesem Jahr ebenfalls verzichten. Bummelt man aber durch Einkaufszentren und Innenstädte, sieht man trotzdem gruselige Kostüme, Skelette, Spinnennetze und Süßigkeiten mit Halloween-Bezug. Ist es für den Handel also doch eine „süße“ Zeit?