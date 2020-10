Kleine Zeitung +

Geldübergabe in Ferlach Cobra nahm mutmaßlichen Telefonbetrüger fest

Der 24-jährige Pole soll in der Vorwoche versucht haben, in vier Fällen älteren Personen mehrere Zehntausend Euro herauszulocken. Bei den Anrufen gab er vor, dass die jeweilige Tochter in einen Verkehrsunfall verwickelt war. Der Mann wurde in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert.