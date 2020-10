Am Dienstag gab es im Klagenfurter Rathaus ein Gespräch der Klubobleute. Im Gemeinderat am Donnerstag sollen Weichen für Salzamt-Projekt gestellt werden.

Das Gebäude, in dem derzeit ein Reisebüro eingemietet ist, soll entkernt und aufgestockt werden © KLZ/Helmuth Weichselbraun

Dass die Lilihill Gruppe, in deren Eigentum das Salzamt seit einigen Jahren ist, Interesse an dem angrenzenden stadteigenen Gebäude Neuer Platz 2 hat, ist schon länger bekannt. Bisher schloss Bürgermeisterin Maria-Luise Mathiaschitz (SPÖ) einen Verkauf des Gebäudes, in dem aktuell ein Reisebüro eingemietet ist, immer aus. Nun könnte es aber eine andere Lösung in Form eines Baurechtes geben. Denn wie ein Gespräch der Klubobleute am Dienstag gezeigt hat, scheint es einen politischen Konsens zu geben, dass das Gebäude von Lilihill gemeinsam mit dem Salzamt entwickelt werden soll.