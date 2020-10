Facebook

Ab Mittwoch haben die Autofahrer wieder freie Fahrt © Markus Traussnig

Seit Anfang August liefen die Bauarbeiten in der Paradeisergasse in der Klagenfurter Innenstadt auf Hochtouren. Das gesamte Kanalnetz in diesem Bereich musste saniert werden. Gas‐, Strom‐, Fernwärme, Schmutz‐, Misch- und Regenwasserkanalisation waren in die Jahre gekommen.