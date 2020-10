Facebook

Die Feuerwehr konnte sich auf Nachlöscharbeiten beschränken © FF Kirschentheuer

Montag am späten Nachmittag kam es in einem Wohnhaus in der Gemeinde Maria Rain zu einem Kaminbrand. Dabei trat aus einem Rauchrohranschluss glühende Asche aus, die in einem Nebenraum einen Brand auslöste. Das Feuer konnte von einem 39-jährigen Mieter selbst gelöscht werden. Die verständigten Feuerwehren mussten nur noch Nachlöscharbeiten durchführen. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest. Personen kamen nicht zu Schaden.