Lars Bitterlich (14) aus Klagenfurt und Marii Weichsler (17) aus Kleblach-Lind spielen in dem Kinofilm "Das schaurige Haus", der am Freitag anläuft, Hauptrollen. Und sie schlagen sich neben Stars wie Julia Koschitz und Michael Pink hervorragend.

Lars Bitterlich und Marii Weichlser bei der Vorpremiere des Films beim Wildensteiner Wasserfall © Helmuth Weichselbraun

Als Hendrik mit Mutter und Bruder von Deutschland nach Bad Eisenkappel zieht, da "fremdelt" er gewaltig. Er hat seine Freunde, alles Gewohnte zurückgelassen – und dann gibt es nicht einmal eine ordentliche Internetverbindung! Aber zum Glück gibt es in dem Ort nicht nur ein mysteriöses Rätsel um drei Menschen, die in dem Haus, in das er gezogen ist, ermordet wurden, sondern auch Ida und Fritz. Neue Freunde in der fremden Gegend.