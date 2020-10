Facebook

Bis 2022 ist der Betrieb des Bades durch die Familie Wieser noch gesichert © KLZ/Markus Traussnig

Die Saison ist vorbei, das Tor wieder versperrt, die Boote aus dem Wasser gehoben. Doch Ruhe herrscht rund um das Kropfitschbad nicht. Am Mittwoch stand am Landesgericht Klagenfurt eine weitere Runde im Zivilprozess um den Verkauf der Liegenschaft an. Der Höhepunkt eines Streits, der vor zwei Jahren mit einer Jubelmeldung begann.

Damals kündigte Elvis Nake an, die legendäre Liegenschaft in Krumpendorf zu kaufen. Verkäuferin ist Rosemarie Jeuschenak, eine begüterte Erbin, die ihren Lebensmittelpunkt in Südafrika hat. Fern jeder emotionalen Bindung zum Wörthersee. Nake, laut eigenen Angaben mit Immobilienentwicklung und Facility-Services in Wien zu einem beträchtlichen Vermögen gekommen, wollte die Liegenschaft um zehn Millionen Euro kaufen. Im Preis dabei: Die sogenannte Leitn auf der Nordseite der Bahnüberführung. Auf dieser Leitn wollte er Eigentumswohnungen errichten und in Kombination mit dem Seezugang als Luxusimmobilien vermarkten.