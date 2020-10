Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Maria Wörth Veranstaltungsgelände Veranstaltungsboot © KLZ/Helmuth Weichselbraun

Die Pläne für eine Ortskernentwicklung in Maria Wörth haben in dieser Woche eine wichtige Hürde genommen: Auch die Veranstaltungswiese, die im Eigentum des Landes steht, wird innerhalb des Projekts eingeplant. „Man will den Zugang zum See an dieser Stelle öffnen“, sagt eine Sprecherin des Landes Kärnten. Damit der begehrte Platz am See auch entsprechend genutzt werden kann, wird die dortige Marina mit rund 30 Stellplätzen abgebaut. Pro Jahr kassierte das Land zwischen 2310 und 3400 Euro pro Motorbootplatz, auf dieses Geld verzichte man, um den Zugang zum See leichter zu gestalten.