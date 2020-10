Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Im Sommer wurde die Benediktinerschule ausgeräumt. Die Tunrsäle werden nach wie vor genutzt © ©helgebauer

Investitionen sind etwas Gutes, sollte man meinen. Sie können aber auch einen Polit-Streit auslösen. Konkret ist das nun beim neuen Turnsaal für den Klagenfurter Turnverein (KTV) der Fall, in den die Stadt 3,7 Millionen Euro investieren will. Gemeinderätin Evelyn Schmid-Tarmann (Grüne) übt Kritik, denn sie sieht diese Investition im Zusammenhang mit dem Nutzungsrecht des KTV für die Turnsäle in der Benediktinerschule. „Ich denke, der Verkauf der Benediktinerschule und der damit wohl einhergehenden Verkleinerung der Turnsaalflächen verursacht der Stadt Mehrkosten in Millionenhöhe durch die Errichtung eines neuen Turnsaales auf dem Grundstück des KTV. Also nicht nur, dass die Benediktinerschule meines Erachtens viel zu billig verkauft wurde, nein, die Stadt zahlt nochmals dazu. Für mich klingt das nach einem Schildbürgerstreich“, sagt Schmid-Tarmann.