Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

„Jeder braucht sechs Paar Schuhe pro Jahr“: Janik, Marlon und Morgan ähneln sich in vielem © Ninaus

"Bei zwei Kindern haben wir schon lachen müssen“, sagt Erich Schusser aus Maria Saal. „Aber als uns beim dritten Sohn, den meine Frau erwartete, gesagt wurde, dass der Geburtstermin der 26. Oktober ist, habe ich gefragt, ob es nicht der 25. Oktober sein könnte. Und so war es dann auch.“ Janik (20), Morgan (18) und Marlon (9) sind sich in vielen Dingen einig. Die größte Gemeinsamkeit ist ein Datum: die drei Brüder feieren am 25. Oktober Geburtstag. Auch die Uhrzeiten der Geburten liegen fast innerhalb einer Stunde. „So etwas kann man nicht planen. Es war reiner Zufall“, sagt Mutter Gerhilt. „Bei Marlon wollte uns die Ärztin eigentlich nach Hause schicken, weil am Fenstertag so wenig Personal da war. Wir blieben aber hartnäckig.“