Die Feuerwehr konnte die Flammen löschen © Berufsfeuerwehr Klagenfurt

Aus unbekannter Ursache geriet am Freitag gegen 10 Uhr in der Industriezone am Klagenfurter Südring ein abgestellter Privat-Pkw in Brand. Zwei Passanten hielten die Flammen mit Handfeuerlöschern unter Kontrolle und verständigten die Feuerwehr.