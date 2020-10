Die Ordensgemeinschaft der Ursulinen in Klagenfurt feierte coronabedingt in einem kleinen Rahmen ihr 350-Jahr-Jubiläum. Eine neue Festschrift wurde präsentiert.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Am Mittwoch wurde die Festschrift zum Jubiläum in der Heiligengeistkirche in Klagenfurt präsentiert © Stadtpresse/Rosenzopf

Seit bereits 350 Jahren ist die Ordensgemeinschaft der Ursulinen in der Landeshauptstadt zu Hause. Auch wenn aus aktuellem Anlass kein großes Fest zu diesem stolzen Jubiläum gefeiert werden kann, präsentierten die Ordensschwestern in der Heiligengeistkirche eine Festschrift zur eindrucksvollen Geschichte. Mit dabei waren Diözesanbischof Josef Marketz und Bildungsreferent Stadtrat Franz Petritz. „Trotz Pandemie haben wir unser Bestes gegeben, damit wir Sie zur Präsentation einladen dürfen“, erklärte Oberin Schwester Zorica Blagotinšek bei der kleinen würdevollen Feier, die von der Volksschule und Mittelschule St. Ursula musikalisch umrahmt wurde.



Blagotinšek ist eine von acht Ordensschwestern, die es heute noch in Klagenfurt gibt. „Wir folgen den Spuren so vieler Frauen, die den Weg vor uns gegangen sind. Unsere Gastfreundlichkeit kann man vom Heiligengeistplatz aus sehen. Die Türe der Kirche ist offen von früh bis spät“, so Blagotinšek.