Baby in Mülltonne So fand die Polizei nach vier Jahren die Mutter

Im Jänner 2016 legte eine Frau ihr Neugeborenes in Klagenfurt in eine Mülltonne. DNA-Spur des Vaters führte Ermittler zur Mutter des Kindes.

In eine dieser Mülltonnen wurde am 5. Jänner 2016 der neu-geborene Bub gelegt. Eine Frau hörte ihn schreien, fand ihn und rettete dem Kind so das Leben © APA/EGGENBERGER (Archivfoto)

"Inspektor DNA" hat entscheidend mitgeholfen, einen spektakulären Kriminalfall in Kärnten zu klären. Mehr als vier Jahre nachdem eine Frau in Klagenfurt ihr neugeborenes Kind in eine Mülltonne gelegt hatte, konnte die Mutter ausgeforscht werden. Es handelt sich um eine jetzt 36 Jahre alte Kärntnerin. Sie muss sich am 26. November am Landesgericht wegen versuchter Tötung eines Kindes bei der Geburt verantworten.