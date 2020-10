Facebook

Im Klinikum werden ab Dienstag nur noch Besucher eingelassen, die namentlich registriert sind © KLZ/Helmuth Weichselbraun

Am Beispiel Klinikum Klagenfurt zeigt sich, wie schnell rasant steigende Erkrankungen im Zuge von Infektionen mit dem Corona-Virus ein Spital in Nöte bringen können. Auslöser in diesem Fall ist der Cluster im Pflegeheim in Welzenegg. Innerhalb kurzer Zeit stieg die Zahl von an Covid-19 erkrankten Patienten, die eine Spitalsbehandlung benötigen, auf 16, wovon zwei auf der Intensivstation liegen. Am Rande: Der Altersdurchschnitt beträgt 87 Jahre.