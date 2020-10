Facebook

© KLZ/Weichselbraun Helmuth

Mit der südwestlichen Strömung wird anhaltend milde Luft in den Alpenraum geführt. Abgesehen von lokalen Nebelbänken und dünnen Wolkenfeldern bleibt es zumindest zeitweise sonnig. Die Tageshöchsttemperaturen erreichen vielerorts mehr als 15 Grad. Im Rosental und Raum Villach machen sich nach wie vor föhnige Tendenzen bemerkbar. Hier wird es auch am wärmsten. "In Summe gibt es also feines bzw. goldenes Oktoberwetter zu genießen, aber mit kleineren Abstrichen", meint der Wetterfrosch Werner Troger vom Privatwetterdienst meteo experts. Tipp: Die Gartensaison ist so gut wie vorbei. Jetzt ist es ratsam, noch einmal die Ärmel hochzukrempeln, um den Garten winterfest zu machen.