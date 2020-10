26-Jähriger wurde am Mittwoch am Landesgericht Klagenfurt wegen Wiederbetätigung verurteilt. Er muss auch ein ehemaliges Konzentrationslager besuchen.

Das Urteil gegen den Mann ist rechtskräftig © KLZ/Weichselbraun

Ein Kärntner (26) ist am Mittwoch am Landesgericht Klagenfurt wegen NS-Wiederbetätigung zu 18 Monaten bedingter Haft verurteilt worden. Er war geständig im Bezirk St. Veit propagandistische Bilder, teilweise mit Texten und auch ein Video auf seinem Handy gespeichert und manches davon auch weitergeleitet zu haben. Vor allem in zwei Chatgruppen schickte man sich mit Grußbotschaften versehene, einschlägige Bilder sowie mit Hakenkreuzen übersäte Pin-ups in Nazi-Uniform-Elementen.