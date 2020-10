Facebook

Jasmin Ouschan hatte bei der Millionenshow gut lachen © ORF/Jantzen

"Am Billardtisch bin ich in meinem Metier, da ist Anspannung da, doch wenn du auf diesem Stuhl sitzt, denkst du dir: ,Nur nicht blamieren.‘ So nervös war ich, glaub ich, noch nie. Du bist in einem Tunnel, angespannt und weißt nicht, was auf dich zukommt“, erzählt Kärntens Billard-Queen Jasmin Ouschan, die bei Armin Assingers „Promi-Millionenshow“ zugunsten der Österreichischen Sporthilfe zu Gast war und ganz starke 35.000 Euro erspielte.