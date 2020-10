Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Polizei in Kärnten ist auf der Suche nach Unbekannten, die Gebäude und Fahrzeuge mit Farbe besprüht haben (Symbolfoto) © Kleine Zeitung/Scheriau

In Klagenfurt häufen sich die Anzeigen wegen Sachbeschädigungen, bei denen Unbekannte Gebäude, Straßen, Denkmäler oder Fahrzeuge mit Farbe besprühen. In der Nacht auf Sonntag wurden auf einem Parkplatz einer Wohnanlage in der Siebenhügelstraße mehrere geparkte Autos und das Garagengebäude mit schwarzer Farbe verunstaltet. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht noch nicht fest. Die Polizei bittet um zweckdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Klagenfurt-Viktring unter der Telefonnummer 059 133-25 86.