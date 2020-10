Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Nach einem Beziehungsstreit in Klagenfurt musste die Polizei einschreiten: Eine Frau hatte ihren Lebensgefährten mit einem Messer attackiert (Symbolfoto) © Kleine Zeitung/Kanizaj

Im Zuge eines Streits in der Nacht auf Sonntag wurde ein 28-jähriger Klagenfurter von seiner 29-jährigen Lebensgefährtin mit einem Küchenmesser schwer verletzt. Die Frau war spät und alkoholisiert nach Hause gekommen. Weil ihr der Partner deshalb Vorwürfe machte, kam es vorerst gegen 5 Uhr zu einer verbalen Auseinandersetzung in der gemeinsamen Wohnung. Im Zuge dessen griff die Frau zu einem Küchenmesser mit einer zwölf Zentimeter langen Klinge. Sie stach dem Mann damit in den Oberarm und flüchtete. Daraufhin erzählte die Frau dem Bruder ihres Lebensgefährten, was vorgefallen war. Dieser wiederum verständigte über Notruf die Polizei.