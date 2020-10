In der Klagenfurter Innenstadt ist am Samstag mit umfassenden Straßensperren zu rechnen. In mehreren Straßen gibt es auch Parkverbote.

In der Klagenfurter Innenstadt wird heute in die Pedale getreten © (c) www.fepress.com

Sportgerät oder Verkehrsmittel? Diese Frage über die Rolle des Fahrrads wird mittlerweile immer öfter mit einem sowohl als auch beantwortet - etwa auch beim heutigen Raderlebnistag der Stadt Klagenmfurt, der ab 14 Uhr am Neuen Platz stattfindet.

Ein Nachwuchs-Radrennen sorgt dabei für einige Fahrverbote in der Innenstadt. Ab 14 Uhr werden in diesem Nachwuchsrennen des Kärntner Radsportverbandes Schülerinnen und Schüler in unterschiedlichen Klassen (U10 bis U17) auf der 720 m langen Strecke in der Innenstadt unterwegs sein.

Von 13 bis 19 Uhr gibt es Sperren im Bereich Neuer Platz, Burggasse, Bahnhofstraße, Lidmanskygasse und Karfreitstraße. Je nach Bedarf wird in diesen Straßen sowie in der Paradeisergasse, 8.-Mai-Straße und Domgasse von 12 Uhr bis 19 Uhr ein beidseitiges Halte- und Parkverbot ausgeschildert. Zuschaueransammlungen entlang der Strecke sind nicht gestattet.