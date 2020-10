Facebook

Die Covid-Test-Schlange vor dem Klagenfurter Stadion © KLZ/Markus Traussnig

Noch viel rasanter als die Zahl der Corona-Infizierten steigt aktuell in Kärnten jene der Covid-Testungen. Vor einem Monat, in der Kalenderwoche 38, waren es im Schnitt rund 250 Abstriche pro Tag, in der abgelaufenen Woche hat sich dieser Wert vervierfacht und Rekordniveau erreicht: 811 Tests wurden am Montag durchgeführt, 831 am Dienstag, 851 am Mittwoch und 2189 am Donnerstag (inkludiert auch die im Wochenverlauf absolvierten Tests im Tourismus).