Am Freitag fand der Spatenstich für die Jumpworld One statt. In der Halle wird es 90 Trampoline geben. Davor entsteht ein Pumptrack. Der Trampolinpark wird täglich von 10 bis 21 Uhr geöffnet sein.

Auf diesem Gelände entsteht innerhalb von zehn Monaten die Jump World One. © Jump World One

Wer in einer Trampolinhalle um die Wette springen wollte, musste dazu bisher nach Villach fahren. Das wird in Zukunft nicht mehr nötig sein, denn in Klagenfurt entstehen gleich zwei neue Trampolinparks. Bereits im Dezember eröffnet in der früheren KAC-Tennishalle in der Magazingasse der „Jump Dome“.

Heute Nachmittag erfolgte der Spatenstich für die „Jump World One“ am Südring. Zwischen dem Wörthersee-Stadion und der Leopold-Wagner-Arena entsteht eine 5000 Quadratmeter große Halle mit einer Außenfläche von 2300 Quadratmeter.