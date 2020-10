„Too good to go“-App soll Verschwendung von Lebensmitteln entgegenwirken. Bäckerei Wienerroither Vorreiter in Kärnten.

Was im „Too good to-go“-Sackerl drin ist, erfahren die Kunden erst bei der Abholung © (c) assam | assam/Wienerroither/kk

"Essen zu retten, macht Sinn und Spaß“, heißt es auf der Facebook-Seite der Bäckerei Wienerroither. Damit bewirbt das Unternehmen die Teilnahme an „Too good to go“ – eine internationale Initiative, die Lebensmittel vor dem Wegwerfen rettet. Die Bäckerei mit Sitz in Pörtschach und zwölf Filialen in Klagenfurt, Velden und Villach nimmt eine Vorreiterrolle in Kärnten ein.