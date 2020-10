Facebook

Kindergarten-Gründerin Mirjam Orasch mit Polly, Nino und Laurenz beim Experimentieren © mydragonfly.at/Arnold Pöschl

In Klagenfurt wird es ab dem kommenden Jahr zwei private englischsprachige Kindergärten geben: Zusätzlich zum Kindergarten „Sunrise“ (der erste Englische Kindergarten in Kärnten) im Lakeside Park, den derzeit 50 Kinder (zwei Gruppen) besuchen, wird im Februar „Dragonfly“ in der Villacher Straße 93 eröffnet.

„Dragonfly“ verfolgt ein besonderes Konzept: Der Kindergarten solle den Drei- bis Sechsjährigen mit seiner Vielfältigkeit und Herzlichkeit sozusagen Flügel verleihen. Das ist die Idee die hinter dem pädagogischen Konzept von Kindergarten-Gründerin Mirjam Orasch, Winzerin der Domäne Lilienberg in Tainach, steckt.

Über zwei Jahre lang hat die mehrfache Mutter am Konzept für „Dragonfly“ gearbeitet. „Es wird ein etwas anderer Kindergarten sein. Ein märchenhafter Ort, an welchen Potenziale spielerisch entdeckt und gefördert werden“, versichert Mirjam Orasch. Für den Umbau des stilvollen Gebäudes aus dem Jahr 1890 zeichnet Hannes Schienegger von spado architects verantwortlich. Auf drei Ebenen sollen Wohlfühloasen für die Kleinen entstehen. Im Dachgeschoß wird es eine Ruhezone in Form einer Sternwarte geben. Die Räume sind hell und teilweise über drei Meter hoch.