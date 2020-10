Facebook

Das Lesachtal wurde im Oktober 2018 von Hochwasser und Sturmschäden schwer getroffen © FF Liesing/Lesachtal

"Als regional verwurzeltes Haus setzt sich unser Team seit jeher für in Not geratene Kärntner ein. Bäume sind unser Leben. Deshalb haben wir uns entschlossen unsere heurige Spende in Höhe von 2000 Euro einer Lesachtaler Familie zu übergeben, die vom Forstbetrieb lebt und deren Besitz durch Unwetter stark in Mitleidenschaft gezogen wurde", berichtet Hoteldirektorin Yasmin Stieber-Koptik von Werzer's Hotel Resort in Pörtschach. Mit dieser Unterstützung kann wertvoller Lebensraum aufgeforstet und einer Familie wieder eine positivere Zukunftsperspektive gegeben werden. Dazu besuchte Stieber-Koptik die Familie persönlich im Lesachtal. Die Spendenübergabe für neue Bäume ist eine der vielen Maßnahmen, die das Werzer's Hotel Resort Pörtschach setzt, um die Umwelt mehr zu schützen.