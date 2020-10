Über 300.000 Euro Schaden bei steigender Tendenz. Ein 23-jähriger Kaufmann aus Klagenfurt steht im Verdacht, einen weltweiten Betrugshandel in der Spielwarenbranche aufgezogen zu haben. Er sitzt in U-Haft.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Teile des Spielsandes wurden beschlagnahmt © K.K. LPD Kärnten

Einem der größten Betrugsfälle in der Spielzeugbranche sind Ermittler der Kriminalgruppe bei der Polizeiinspektion Annabichl auf der Spur. Am Mittwoch wurde ein 23-jähriger Kaufmann aus Klagenfurt verhaftet und in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert. Er steht im Verdacht, seit Sommer des Vorjahres mit einem Dutzend Großhändlern weltweit, vor allem im asiatischen Raum, in Kontakt gestanden zu sein. Mit Scheinrechnungen und Scheinlieferungen unter anderem mit Spielzeugsand oder Kinderplastikbausteinen, soll es dem Kaufmann gelungen sein, über 300.000 Euro zu lukrieren.