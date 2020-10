Kleine Zeitung +

28 Infizierte auf Bauernhof Corona-Cluster in Mittelkärntner Heim weitet sich aus

In einem Heim für psychosoziale Rehabilitation in Mittelkärnten ist die Zahl der Infizierten am Mittwoch von 19 auf 28 angewachsen. Keine weiteren Neuinfektionen in Clustern in Altenpflegeheimen.