Vier Verletzte bei Unfällen Pkw prallte nach Zusammenstoß in Fahnenmast und in zwei Autos

In Kärnten kam es am Mittwoch zu mehreren Verkehrsunfällen: Am Loibl stießen die Pkw eines Steirers und eines Kärntners zusammen. In Klagenfurt verursachten betrunkene Lenkerin und Radfahrer Unfälle.