Der Winter rückt in spürbare Nähe und das Klagenfurter Tierheim Garten Eden rüstet sich für die kalte Jahreszeit. "Wir brauchen Decken für unsere Katzen und Hunde", sagt Heidi Lepuschitz, Initiatorin des Tierheims. "Wir haben in jedem Raum ein Bett mit Decken stehen, in dem es sich unsere Katzen schön bequem machen können." Auch die Tierheimhunde haben Spaß an den Decken. "Sie spielen meist mit ihnen", sagt Lepuschitz. Aus diesem Grund sei es auch vollkommen egal, in welchem Zustand sich die Decken befinden würden. "Nur bitte keine Daunendecken oder Kissen. Ich hatte schon ein Schneetreiben mitten im Sommer", sagt Lepuschitz amüsiert.