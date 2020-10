Zwei Schüler und eine Lehrkraft wurden in der VS 13 in Klagenfurt positiv getestet, die Klasse wurde gesperrt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Eine Volksschulklasse wurde gesperrt © Weichselbraun

Eine weitere Schulklasse in Kärnten wurde in Quarantäne geschickt. In einer vierten Klasse der VS 13 am Spitalberg gab es zwei positive Corona-Tests bei Schülern. Eine Lehrkraft hat sich ebenfalls mit dem Virus infiziert. Alle Mitschüler dieser Klasse wurden als "Kontaktpersonen der Kategorie eins" eingestuft. Damit wurde die Klasse gesperrt und alle Schüler wurden in Quarantäne geschickt. Das Contact Tracing bei den Infizierten läuft noch.