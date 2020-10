Facebook

Frank Frey, Herbert Taschek, Jürgen Pfeiler, Mario Polak und Leo Wallisch eröffneten den neuen Calisthenicspark. © GERD EGGENBERGER

Am Freitagnachmittag wurde der neue Calisthenics-Park im Stadtgraben eröffnet. Es ist der zweite in der Landeshauptstadt neben dem seit 2016 bestehenden Standort im Europapark. Trainiert wird in den Anlagen aber nicht mit Fitness-Geräten, sondern nur mit dem eigenen Körpergewicht. Dieses intensive Ganzkörpertraining zielt vor allem auf motorische Fähigkeiten, Muskelaufbau und Ausdauer ab. Sportreferent Vizebürgermeister Jürgen Pfeiler freut sich besonders, dass es erstmalig gelungen ist, eine Sportstätte in die Innenstadt zu bringen.