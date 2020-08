Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Husky war vor einem Wohnhaus angeleint (Sujetbild) © Fotolia

Der Vorfall ereignete sich am Samstag in Klagenfurt. Der Halter eines Husky-Mischlings war mit seinem Hund bei einer befreundeten Familie zu Besuch. Der Hund war vor einem Wohnhaus angeleint. In einem unbeaufsichtigten Moment biss der Mischling einem achtjährigen Buben in den Hals.