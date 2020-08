Kärntner, der in Niederösterreich lebt, sitzt in U-Haft. Bereits vier Beschuldigte und mindestens vier Millionen Euro Schaden. „Mein Mandant ist nicht der einzige Profiteur“, sagt Verteidiger.

Waren um rund 2,26 Millionen Euro wurden dem Lagerhaus verrechnet – und nie geliefert © KLZ/Weichselbraun

Der Kriminalfall um die „Unser Lagerhaus WHG“ mit ihrer Zentrale in Klagenfurt weitet sich aus: Mittlerweile gibt es vier Beschuldigte, vier Baufirmen, die in die Betrügereien involviert sein sollen, mehrere Hausdurchsuchungen und Beschlagnahmungen von Unterlagen, Datenträgern und Immobilien in Kärnten und in Niederösterreich sowie mindestens vier Millionen Euro Schaden.