In Klagenfurt Radfahrer stieß frontal mit Pkw zusammen: Verletzt

Der Unfall ereignete sich Samstag in den frühen Morgenstunden in der Landeshauptstadt. Der 29-Jährige wurde ins Klinikum Klagenfurt gebracht.

Die Rettung war im Einsatz © Fuchs Jürgen

Samstag gegen 4.15 Uhr lenkte ein 37-jähriger Mann aus Klagenfurt einen PKW auf der Sterneckstraße in Klagenfurt in Fahrtrichtung Westen. An der Kreuzung mit der Khevenhüller Straße fuhr zur gleichen Zeit ein Radfahrer auf der Sterneckstraße in Richtung Süden und beabsichtigte, die Kreuzung zu überqueren. Dabei kam es zur Kollision mit dem PKW.