In Klagenfurt Berufsfeuerwehr rettete Mann aus dem Lendkanal

An dieser Stelle passierte der Unfall © Berufsfeuerwehr Klagenfurt

Samstag gegen 1 Uhr in der Früh ging ein Notruf bei der Berufsfeuerwehr Klagenfurt ein. Ein Mann war im Bereich des Jergitsch-Stegs in die Lend gerutscht. Mit Mühe und Not konnte ihn sein Freund über Wasser halten. "Die Böschung ist in diesem Bereich sehr steil. Aus eigener Kraft gelang es dem Freund nicht, den Mann aus dem Wasser zu ziehen", sagt Einsatzoffizier Wolfgang Germ.