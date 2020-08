Nach Stau-Chaos Große Rückreise-Welle aus dem Süden bleibt aus

Facebook

Vorerst ist es relativ ruhig an der Grenze, es wird stichprobenartig kontrolliert © Hermann Sobe

Gute Nachrichten gibt es am Samstag von den Grenzübergängen. Ein Stau-Chaos wie vor einer Woche bleibt bislang aus. Vergangenen Samstag warteten Autofahrer bei der Einreise nach Österreich etwa beim Karawankentunnel weit mehr als zehn Stunden. Zu Mittag war in Richtung Österreich wenig los. Die Asfinag zählte rund 500 Fahrzeuge pro Stunde; es gab also kein Problem. Bernd Riepan, Bezirkshauptmann von Villach-Land, hatte mit mehr Verkehr gerechnet. "Wir beobachten die Situation aber ganz genau", sagte er am Vormittag.