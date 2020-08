Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

An den Grenzübergängen zu Kärnten werden Staus erwartet. Um ein Chaos zu vermeiden, wurden mehrere Maßnahmen getroffen © APA/Gerd Eggenberger

Ab heute werden an den Kärntner Grenzen wieder Staus erwartet. Damit das nicht in einem Chaos wie in der Vorwoche endet, werden Durchreisende nach Absprache mit dem Ministerium nur stichprobenartig kontrolliert. „Alle, die aus Risikogebieten einreisen und in Österreich bleiben, müssen aber ein Formular ausfüllen“, sagt Bernd Riepan, Bezirkshauptmann von Villach-Land, der mit seinem Team vier Grenzübergänge betreut.