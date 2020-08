Facebook

Eine Schlechtwetterfront liegt westlich von uns und kommt dabei nur sehr langsam ostwärts voran. Deshalb wirken bei uns am Samstag zeitweise auch noch südföhnige Effekte und die Wolken können somit zwischendurch sogar etwas mehr auflockern und der Sonne so Platz zum Scheinen lassen. Im Tagesverlauf werden aber die Quellwolken doch auch einmal dicker werden und das Risiko für einzelne Regenschauer oder Gewitter nimmt vom Westen her zu. "Vereinzelt könnte es jedoch bis zum Abend sogar trocken bleiben", prophezeit der Meteorologe Reinhard Prugger. Die Temperaturen sind bei Sonnenschein recht angenehm und oft sogar noch sommerlich. Die höchsten Werte erreichen zum Beispiel in Maria Saal Werte nahe der 25 Grad Marke.