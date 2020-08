Facebook

Pfarrer Gerhard Simonitti lädt zur Kirchtagswoche © Eggenberger

Kirchtagssuppe, Fackelzug, Festmessen, Kirchtagsbier: Die Stadthauptpfarrkirche Klagenfurt-St. Egid lädt ab Dienstag, 1. September, zu einer besonderen Kirchtagswoche. Das Programm beschränkt sich dabei nicht nur auf die liturgischen Feiern.

Die Pfarre will in dieser Festwoche den heiligen Aegidius, den Stadtpatron von Klagenfurt, und die Stadthauptpfarrkirche als wichtiges Baudenkmal der Stadt würdigen. Das nach einem Brand neu errichtete Gotteshaus wurde am 8. September 1679 eingeweiht.

Die Kirchtagswoche ist aber vor allem der Startschuss für die große Kirchturmrenovierung. „Im März 2021 wird damit begonnen“, sagt Gerhard Simonitti, Stadtpfarrprovisor in St. Egid, St. Martin und St. Hemma. Die Sanierung des Kirchturms wird rund 900.000 Euro kosten. 300.000 Euro ist der Anteil, den die Pfarre tragen muss. Einen Teil hofft man durch Spenden und verschiedene Aktionen, wie eben durch die Kirchtagswoche, aufbringen zu können.