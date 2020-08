Facebook

Über 40 Kätzchen werden derzeit im Tiko aufgezogen. © Rita Kochmarjova - Fotolia

Das Tiko Klagenfurt benötigt dringend Futterspenden, denn in den Sommermonaten werden besonders viele Katzen ausgesetzt oder abgegeben. Derzeit beherbergt das Tierschutzkompetenzzentrum mehr als 40 hungrige Katzenbabys und Jungkatzen. Diese brauchen dringend hochwertiges Kittennassfutter. Am besten vertragen die Kätzchen das Nassfutter von "Animonda". "Unsere Vorräte sind fast aufgebraucht", ist auf der Tiko-Homepage zu lesen.

Spenden können persönlich abgegeben oder via Amazon direkt an das Tierheim geschickt werden.